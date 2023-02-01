ЗМІ: ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових

Масштаби нинішньої тренувальної місії ЄС для українських збройних сил можуть бути подвоєні, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише RND, стало відомо німецькій агенції DPA.

Нова мета - підготувати 30 000 українських солдатів у країнах ЄС, заявили в середу в Брюсселі кілька офіційних осіб ЄС. Досі метою було підготувати близько 15 000 солдатів.

Рішення про початок тренувальної місії ЄС було прийнято в листопаді міністрами закордонних справ країн-членів. Тоді йшлося про те, що до 15 000 українських солдатів спочатку мають пройти підготовку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. За допомогою цієї місії ЄС хоче допомогти забезпечити, щоб українські війська могли ще краще, ніж раніше, боротися з російськими загарбниками.

В рамках місії ЄС Бундесвер пропонує, серед іншого, бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та підпорядкованих їй штабів батальйонів. Німецька пропозиція також включає підготовку інструкторів, медичну підготовку і навчання з використання систем озброєння у тісній співпраці з промисловістю.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла підготувати бригаду чисельністю до 5 000 українських солдатів протягом перших кількох місяців. Кількість також має залежати від того, скільки солдатів Міністерство оборони України зможе відправити на навчання з огляду на триваючу війну.

Як відомо, тренувальна місія Європейського Союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.