Столтенберг назвав умови для мирного завершення війни в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що постачання різної зброї Україні щодня змінює ситуацію на полі бою і може створити умови для мирного врегулювання, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Nikkei Столтенберг повторив, що Альянс не бачить ознак, що російський диктатор Володимир Путін хоче миру, тож країни НАТО мають бути готовими довго передавати підтримку Україні.

"Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою" , - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що для мирного завершення війни, де Україна переважатиме як суверенна незалежна держава, необхідно надати військову підтримку Києву.

"Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра" , - заявив генсек НАТО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що Росія готується до максимальної ескалації у повномасштабній війні проти України. Представник ГУР Андрій Юсов говорив, що Україна знаходиться напередодні дуже активної фази війни, яка припаде на лютий та березень.

Президент Володимир Зеленський 30 січня заявив, що Україна розбиватиме ворожі війська і готуватиме свій великий контрнаступ.