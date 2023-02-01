Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України
Фото: Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення українського міністра в Twitter.

За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.

"Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора", - написав Резніков.
Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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