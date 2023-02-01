Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення українського міністра в Twitter.

За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.

"Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора" , - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.