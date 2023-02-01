Резніков: Україна отримає французькі радари MG-200
Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підписали меморандум з Thales Group про постачання в Україну радіолокаційних систем MG-200, повідомляє Новое время.
"Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України", —написав він у Twitter.
Резніков зазначив, що це обладнання допоможе ЗСУ виявляти ворожі дрони та ракети, у тому числі балістичні.
"Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - підкреслив він.
26 січня Україна зазнала нової масованої атаки РФ: після нічних ударів іранськими дронами (були збиті всі 24) вранці країна-терорист обстріляла Київ та інші регіони України крилатими ракетами.
За інформацією ДСНС, 11 людей загинуло та 11 було поранено.
У цей день Одесу відвідала міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.