ФБР завершило обшуки у будинку Байдена у Делавері і нічого не знайшло

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) завершило обшук у будинку президента Джо Байдена в Рехобот-Біч у штаті Делавер, і не виявило жодних документів із позначкою "таємно", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив особистий адвокат Байдена Боб Бауер, повідомляє CNN.

За його словами, ФБР забрало з собою рукописні нотатки американського президента та деякі матеріали для подальшого вивчення. Обшук зайняв три з половиною години.

"Запланований Мін'юстом обшук у резиденції президента в Рехоботі, проведений у координації та співпраці з адвокатами президента, завершився. Обшук проводився з 8:30 ранку до полудня. Жодних документів із секретними познаками знайдено не було" , - заявив адвокат.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що ФБР приступило до обшуків у пляжному будинку президента США Джо Байдена у штаті Делавер.

Раніше під час обшуків у будинку Байдена в Вілмінгтоні, крім секретних документів, були виявлені і блокноти, які містять інформацію, що має державне значення.