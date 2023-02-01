Міністр оборони Британії роз'яснив позицію щодо винищувачів для України

Велика Британія остаточно не відмовляється від постачання винищувачів Україні, але на даний момент таке рішення "не є правильним", повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє The Guardian, про це заявив голова Міноборони Британії Бен Уоллес.

За його словами, рішення Британії поки що не постачати Україні винищувачі не є "твердим".

"Наразі я не думаю, що це правильний підхід (передача винищувачів - ред.)... Що зрушить цей конфлікт цього року, то це можливість для українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії" , - додав Уоллес.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що представник британського уряду відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Британія може надати Україні винищувачі під час відходу російських військ із території країни.