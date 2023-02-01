Зеленський прокоментував обшуки і звільнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати, а особливо чесність і прозорість важлива для Міністерства оборони, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 лютого.

"Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України – за оперативне кадрове реагування.

Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження.

На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах".

Президент додав, що цього дня Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та прокуратура провели десятки обшуків та інших дій у різних регіонах у межах відкритих кримінальних проваджень.

"І – щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість – буде забезпечена.

Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".