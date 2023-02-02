Нетаньягу "вивчає" можливість передачі "Залізного купола" Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю CNN заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол", повідомляє Українська правда.

"Ну, я, звісно, вивчаю це (можливість відправки Ізраїлем "Залізного купола" в Україну – ред.)" , - заявив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу також заявив, що розгляне можливість посередництва між Україною та Росією, якщо про це попросять обидві країни та Вашингтон.

"Якщо мене попросять усі зацікавлені сторони, я, звісно, розгляну це, але я не втручатимуся" , – сказав Нетаньягу, додавши, що посередництво вимагає "правильного часу та правильних обставин".

У березні Україна попросила попередника Нетаньягу Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах із Росією, але дипломатичні зусилля не дали жодних результатів.