Резніков: У річницю вторгнення РФ може почати наступ на двох напрямках

Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі BFMTV закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні, повідомляє Українська правда.

"Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…

Ми не недооцінюємо нашого ворога" , - заявив очільник Міноборони.

Резніков сказав про "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем.

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше" , – пояснив міністр оборони України.

На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь".

Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.

"Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива" , - підкреслив Резніков.

Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат "Цезар".

Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною "повітряних засобів".

Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.

Нагадаємо, представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.