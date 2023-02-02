Штрафи за порушення правил дорожнього руху тимчасово перестануть приходити до "Дії"
Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, не надсилатимуться "Дію" найближчі кілька днів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Це з тим, що оплата штрафів автофіксації перетворюється на нові реквізити, які залежить від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.
Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи будуть відображатися в мобільному додатку, як і раніше, але на це потрібно кілька днів.
У поліції нагадали про альтернативні способи оплати отриманих штрафів:
- перейти на посилання QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови;
- скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot;
- внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів;
- сплатити особисто у банках України;
- використовувати платіжні інструменти на офіційному веб-сайті МВС, в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія" або в мобільному додатку "Штрафи правил дорожнього руху".