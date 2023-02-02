Штрафи за порушення правил дорожнього руху тимчасово перестануть приходити до "Дії"

Штрафи за порушення правил дорожнього руху тимчасово перестануть приходити до "Дії"
Фото: Pixabay

Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, не надсилатимуться "Дію" найближчі кілька днів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Це з тим, що оплата штрафів автофіксації перетворюється на нові реквізити, які залежить від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.

Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи будуть відображатися в мобільному додатку, як і раніше, але на це потрібно кілька днів.

У поліції нагадали про альтернативні способи оплати отриманих штрафів:

  • перейти на посилання QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови;
  • скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot;
  • внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів;
  • сплатити особисто у банках України;
  • використовувати платіжні інструменти на офіційному веб-сайті МВС, в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія" або в мобільному додатку "Штрафи правил дорожнього руху".

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