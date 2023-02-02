ISW: Путін намагається розпорошити ЗСУ перед наступом росіян

Повторне вторгнення РФ з боку Білорусі є вкрай малоймовірним, однак Володимир Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, щоби розпорошити її сили перед наступом російської армії, переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики інституту вважають, що Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій і притиснення українських сил до північних прикордонних районів.

В ISW зазначили, що 1 лютого Путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Бєлгородській, Брянській і Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, переслідує подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни.

Також Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів" , – йдеться у звіті інституту.

За оцінками ISW, російське вторгнення з боку Білорусі є вкрай малоймовірним, а інформаційна операція, мета якої - притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.

"Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах, таким чином розпорошивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці" , – підсумували в інституту.

Головні висновки ISW за 1 лютого: