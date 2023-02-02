Мокрий сніг, але до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, на більшості територій України йтиме сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Без опадів буде південь, температура повітря підніметься до 7 тепла, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. На півдні ймовірність опадів буде меншою" , - розповіла вона.

За словами синоптика, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах 0…+4 градусів, у південній частині +4…+7 градусів.

Як розповіла Діденко, у столиці передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах буде складніше рухатись.