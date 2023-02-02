Ситуація на фронті на ранок 2 лютого: інформація Генштабу

За добу 2 лютого Сили оборони України відбили атаки російської армії в районах 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційні удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди" , - зазначили . у відомстві.

Там додали, що ворог активно веде розвідку, а в окремих напрямках готується до наступу . Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Клюси та Єлині Чернігівської області; Мурашкова, Катеринівка, Волківка, Олександрівка та Волфіні — Сумське та Ветеринарне, Стрілка, Глибоке, Зелене, Ненудне, Тернове, Огурцове, Стариця, Вовчанськ та Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії районами населених пунктів Дворічна, Сіньківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка Луганської.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське та Діброва у Луганській області та Терни та Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневий вплив зазнали Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку у ворожий вогонь потрапили Північне, Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійським обстрілом зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівку Донецької області та Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів та Новоданилівку Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійські обстріли зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрове на Миколаївщині.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області.

"У місті Горлівка продовжуються примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорта громадянина російської федерації неможливо. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, звільнятимуть" , - говориться у зведенні.

В українському відомстві також розповіли про скрутне становище російської армії — в одному із підрозділів окупантів під Луганщиною 9 січня завершилися тримісячні контракти.

"Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію" , - розповіли в Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад паливно-мастильних матеріалів.