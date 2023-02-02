Як вимикатимуть світло в регіонах України: оновлені графіки на сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, у Києві та області, а також у Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень. А в Одесі та регіоні – екстрені виключення, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на 2 лютого. А саме:

Київ (вдень 1057 МВт/вночі 684 МВт);

(вдень 1057 МВт/вночі 684 МВт); Київська область (вдень 755 МВт/вночі 629 МВт);

(вдень 755 МВт/вночі 629 МВт); Дніпропетровська область (вдень 1280 МВт/вночі 1248 МВт).

"Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях" , - розповіли у ДПЕК.

Де переглянути детальний графік - Київ, Київська область, Дніпропетровська область.

Як повідомляє ДТЕК, у регіоні продовжують діяти екстрені відключення світла після ракетної атаки РФ на Україну 26 січня.

"На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одеської області в регіоні продовжуються екстрені відключення світла" , - йдеться у повідомленні.

Перевірити інформацію про поточні вимкнення можна за посиланням.

На 2 лютого диспетчером НЕК "Укренерго" доведено ліміти на кожну годину доби, згідно з якими графік погодинних відключень в Івано-Франківській області виглядатиме таким чином.

З 08.00 до 20.00 діятиме режим – 4 години світла немає, 2 години є.

"З 18.00 буде відключено споживачів 3 черги за ДПО, і підключено споживачів 2 черги" , - повідомляють у "Сумиобленерго".

Далі за таким графіком:

1 черга – 20.00-22.00; 02.00–04.00; 08.00–10.00; 12.00–16.00; 18.00–20.00.

2 черга – 22.00-24.00; 04.00–06.00; 08.00–12.00; 14.00–18.00; 20.00–22.00.

3 черга -18.00-20.00; 00.00–02.00; 06.00–08.00; 10.00–14.00; 16.00–20.00;

22.00–24.00.

Як повідомлялося, на Одещині електрики завершили роботи на високовольтній лінії. Відновлення лінії забезпечить технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси.

Крім того, із середи, 1 лютого, в частині регіонів України запровадили нові графіки відключень світла. Найчастіше це оптимізація графіків, що діяли до цього.