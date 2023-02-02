Розвідка Британії: РФ через війну втратить роль експортера зброї

Роль Росії як надійного експортера зброї, швидше за все, буде підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями.﻿ Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь скорочувалася. Тепер, зіткнувшись із взаємовиключними вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет постачанню нових озброєнь власним силам в Україні, а не постачанню партнерів з експорту.

За даними британської розвідки, брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, як-от бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО.

Крім того, здатність Росії підтримувати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, такі як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років, зазначають у Міноборони Британії.