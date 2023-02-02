ЦНС: РФ розгортає додаткові шпиталі у Луганську

У тимчасово окупованому Луганську росіяни переобладнали у військові шпиталі три цивільні лікарні. Ворог очікує на збільшення кількості поранених солдатів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти перепрофілювали вже три цивільні лікарні Луганська у військові госпіталі. Ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на Луганському напрямку, а тому збільшує кількість ліжок для поранених солдатів" , - йдеться у повідомленні ЦНС.

Зазначається, що у військових шпиталях працюють російські лікарі, оскільки місцевим медикам окупанти не довіряють.