Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 129 тисяч військових, 3 211 танків, 2 212 артилерійських систем та 222 засоби ППО.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 211 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 6 382 (+0) од.,
  • артилерійських систем – 2 212 (+5) од.,
  • РСЗВ – 458 (+0) од.,
  • засобів ППО – 222 (+1) од.,
  • літаків – 293 (+0) од.,
  • вертольотів – 284 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 796 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3) од.,
  • спеціальної техніки – 200 (+0) од.

Дані уточнюються.

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