Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 129 тисяч військових, 3 211 танків, 2 212 артилерійських систем та 222 засоби ППО.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,

танків – 3 211 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 6 382 (+0) од.,

артилерійських систем – 2 212 (+5) од.,

РСЗВ – 458 (+0) од.,

засобів ППО – 222 (+1) од.,

літаків – 293 (+0) од.,

вертольотів – 284 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0) од.,

крилатих ракет - 796 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3) од.,

спеціальної техніки – 200 (+0) од.

Дані уточнюються.