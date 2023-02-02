Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 129 тисяч військових, 3 211 танків, 2 212 артилерійських систем та 222 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків – 3 211 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 6 382 (+0) од.,
- артилерійських систем – 2 212 (+5) од.,
- РСЗВ – 458 (+0) од.,
- засобів ППО – 222 (+1) од.,
- літаків – 293 (+0) од.,
- вертольотів – 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0) од.,
- крилатих ракет - 796 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3) од.,
- спеціальної техніки – 200 (+0) од.
Дані уточнюються.