Австрія надсилає чотирьох російських дипломатів через шпигунство
Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунстві. Про це, з посиланням на AFP, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Австрія надсилає чотирьох російських дипломатів", - йдеться в повідомленні.
При цьому австрійське видання Kurier, цитуючи Міністерство закордонних справ, повідомляє, що російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.
"Два дипломати з російського посольства вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони були оголошені небажаними особами відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Австрія у квітні 2022 року вже вислала російських дипломатів. Також зазначимо, що вчора в Україну відвідав президент Австрії Ван дер Беллен, він зустрівся з Володимиром Зеленським.