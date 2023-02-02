Поляки планують протестувати на кордоні з Україною

Поляки планують протестувати на кордоні з Україною
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Українських громадян, які перетинають кордон із Польщею, попереджають﻿ про можливі складнощі у трьох пунктах пропуску через заплановані акції протесту поляків, повідомляє Українська правда.

Державна прикордонна служба попереджає, що 2 та 3 лютого 2023 року на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова – Краківець", "Медика – Шегині" та 2 лютого 2023 року на під’їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене – Рава-Руська" зі сторони Польщі заплановано проведення акцій протесту.

Це може вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон.

За даними джерела УП, жителям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в’їзд до країни, аби таким чином привернути увагу до цього питання.

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