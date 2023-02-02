Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився – Укренерго

Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня - зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Про це заявили в "Укренерго".

"Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів" , - заявили в "Укренерго".

Там нагадали, що причина дефіциту - російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа.

"До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

Мережеві обмеження - лише в Одеській області" , - йдеться у повідомленні.

При цьому ліміти споживання, доведені до всіх обленерго, збільшені у зв’язку зі скороченням дефіциту.

Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення, пояснили в "Укренерго".

Також у компанії розповіли про ремонтні роботи.

Так, на двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року.

"Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях.