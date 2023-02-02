ГУР: Путін наказав захопити Донбас до березня

Глава Кремля Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє прес-служба розвідки.

За його словами, є ознаки того, що РФ готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними військової розвідки України, Путін наказав до березня захопити територію Донецької та Луганської областей» , – сказав Черняк.

Він також зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів, але не має достатньо сил та засобів, щоб розпочати масований наступ на Україну на цьому напрямі найближчими тижнями.

За даними розвідки, станом на сьогодні сформованих ворожих ударних груп немає.

«Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України» , - заявив Черняк, але додав, що це теж, безумовно, ризики, які треба враховувати.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже повідомляв про чергове переміщення ворожої техніки. За його словами, у ніч на 2 лютого окупанти завезли до 20 танків у села на північ від Маріуполя.