ВМС: У Чорному морі стало менше носіїв крилатих ракет "Калібр"

У Чорному морі в порівнянні з 1 лютим стало менше російських кораблів, що є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення ВМС ЗСУ.

Станом на 1 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 13 ворожих кораблів, серед яких були 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Загальний їхній залп складав близько 20 ракет.

А вже станом на 2 лютого росіяни в Чорному морі тримають 11 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп, таким чином, складає близько 8 ракет.