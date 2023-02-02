Кулеба: ЄС виділив ще один пакет допомоги Україні на 500 млн євро

У четвер, 2 лютого, Рада Європейського союзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро. Також Україна отримає ще 45 млн. євро на місію військової допомоги ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором" , - написав він.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання. Додатково буде навчено ще 15 тисяч військовослужбовців.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.