ДБР затримало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з СБУ викрило і затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" продукти.

"ДБР затримало підприємців, які продавали серед іншого військовим яйця по 17 гривень" , - повідомили у ГБР.

ДБР повідомляє, що затримало "чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ", а також військового, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

За даними ДБР, зловмисники серед іншого "постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони", а також вигадували інші схеми присвоєння коштів.

Зокрема, вони вносили до фінансово-господарських документів неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти. А потім ці "віртуальні" продукти "списували" як такі, що вже були спожиті солдатами.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи наразі сягає понад 4,6 млн. грн.

Під час обшуків в учасників злочину вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Затриманим особам готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виробництво розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, яке було довірене особі або перебувало у його віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років.

Затримання також прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що на зловмисників чекає покарання.

"ГБР взяло групу за яйця. У схемі із закупівлі яєць по 17 гривень працювали постачальники та відповідальні за матеріальне забезпечення частини. Всього 5 осіб. Їм готують підозри та клопотання про взяття під варту.

Усі, хто хотів нажитися на війні, обов'язково наживе собі неприємності. І це тільки початок. Кінець для мародерів буде набагато страшнішим" , - заявив Арахамія.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру екс-начальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, екс-заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова та колишнього заступника держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимира Терещенка.