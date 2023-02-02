ГУР: Загрози з Білорусі зараз немає, але на Донбасі посилилися бойові дії

На Донбасі збільшилася інтенсивність бойових дій, але, за даними української розвідки, сьогодні немає загрози нового наступу з боку Білорусі, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що у лютому та березні українська розвідка очікує активних подій. Також, з його слів, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання захопити Донбас до березня. Юсов переконаний, що в окупантів нічого не вийде.

"Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донеччині, — це спроба реалізації цих планів. Крім втрати у живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки" , - розповів він.

За його даними, Україна готова до різних сценаріїв, але розвідка зараз не фіксує підготовки до нового наступу з Білорусі.

"Ми не розслаблені стосовно білоруського напрямку. Якщо ситуація зміниться, про це знатимуть і сили оборони, і суспільство. На сьогодні загроза не з Білорусі" , - додав Юсов.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудневому інтерв'ю The Economist говорив, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися, зокрема, з території Білорусі у напрямку Києва.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прогнозував, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

1 лютого секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що Росія готується до максимальної ескалації у повномасштабній війні проти України.