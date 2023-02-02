Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзові.

"День, коли Україна стала кандидатом – став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці.

"Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

Як повідомлялося, 2 лютого до Києва прибула делегація з 15 єврокомісарів.