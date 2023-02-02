НАЗК внесло Procter&Gamble до списку спорорів війни в Україні

Національне агентство із запобігання корупції внесло американську корпорацію Procter&Gamble до списку іноземних спонсорів війни в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Профіль компанії з'явився у переліку країн-спонсорів війни.

"Незважаючи на війну, P&G не покинула ринок Росії. У РФ працюють два заводи P&G: завод з виробництва бритв Gillette в Санкт-Петербурзі і завод з виробництва туалетних засобів в Тульській області, що сприяє надходженню в російський бюджет і фінансуванню військових злочинів Росії" , — йдеться у поясненні до рішення.

Варто зазначити, що після широкомасштабного вторгнення Росії до України компанія скоротила кількість брендів на ринку РФ. Ціни на ті, що залишилися, зросли на 40%, що дозволило нівелювати втрати від скорочення.

Крім того, згідно з російським законодавством, компанії, які працюють у Росії, повинні брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження. Таким чином, P&G сприяє мобілізації російських військових.