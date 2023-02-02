Беларусь заявила о завершении совместных с Россией учений боевой авиации

Міністерство оборони Білорусі оголосило про завершення спільних із Росією навчань бойової авіації, повідомляє Новое время.

Про це відомство повідомило у Telegram.

"Продемонстровано високу злагодженість у роботі штабів, а також впевнені спільні дії білоруських та російських льотчиків. Авіаційним компонентом регіонального угруповання військ (cил) виконано широкий спектр практичних завдань" , — похвалилося міністерство.

Воно також запевнило, що навчання були спрямовані на безпеку Союзної держави і мали виключно оборонний характер.

Навчання стартували 16 січня і мали тривати до 1 лютого. До них вирішили залучити всі аеродроми та полігони Військово-повітряних сил та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудневому інтерв'ю The Economist говорив, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, воно може розпочатися, зокрема, з території Білорусі у напрямку Києва.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прогнозував, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

1 лютого секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що Росія готується до максимальної ескалації у повномасштабній війні проти України.