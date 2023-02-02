Глава МЗС Італії назвав терміни передачі Україні систем ППО SAMP/T

Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegraph.

"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів" , - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі однієї з телепередач.

Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.

Нагадаємо, що Україна отримає радари ППО GM 200, які профінансує Франція.

Також Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет, які призначені для системи протиповітряної SAMP-T.