FT: Українські військові розпочнуть навчання на Leopard наступного тижня

Українські військовослужбовці розпочнуть навчання на танках Leopard 2 наступного тижня у рамках навчальної місії, яку фінансує Євросоюз, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Financial Times у четвер, 2 лютого, з посиланням на два поінформовані джерела.

За словами співрозмовників FT, для навчання захисників України вже "все готове". Остаточні деталі плану навчання узгодили під час зустрічі представників західних оборонних відомств у Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Одне з джерел FT розповіло, що сотні українських військових вже вирушили в місця, де проходитиме навчання, у Німеччині та Польщі.﻿

Офіційні особи також розповіли виданню про труднощі з доставкою бронетехніки на фронт:

«Якщо ви хочете привезти їх вчасно, до квітня, ви можете уявити, скільки потрібно потягів, вагонів, щоб їх туди доставити… Це тільки транспортні засоби. [Є] також запчастини, боєприпаси – і час обмежений».

2 лютого глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що ЄС удвічі (до 30 тисяч) збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання в рамках місії військової допомоги Україні EUMAM.

Раніше командир польського навчального центру Leopard 2 заявив, що час навчання на танках для українських військових можуть скоротити з десяти до п’яти тижнів.

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. Того ж дня США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає 120−140 сучасних західних танків у першій хвилі. За його словами, танкова коаліція вже налічує 12 країн-учасниць.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що для наступу захисникам України потрібно 300−500 танків.