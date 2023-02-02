Стефанішина: Україна почне підготовку до переговорів про вступ у ЄС

На саміті Україна-ЄС у п’ятницю українська сторона задекларує початок підготовки до переговорів про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Президентка Європейської комісії сьогодні офіційно вручила президенту звіт про готовність України до перемовин і відповідність українського законодавства європейському законодавству (йдеться про відповідь Єврокомісії на другу частину опитувальника)" , – зазначила урядовиця.

"Ми також оголосили (на спільному засіданні уряду України й Єврокомісії), що починаємо оцінку й підготовку переговорних позицій з усіх 35 розділів майбутньої угоди про приєднання до ЄС" , – додала вона.

За словами Стефанішиної, йдеться про "дуже проривне рішення", яке буде закріплене за підсумками саміту Україна-ЄС у п’ятницю.

Віцепрем’єрка додала, що завтрашній захід буде присвячений обговоренню "питань перемоги" України.

"Буде обговорюватись "формула миру", будуть обговорюватись питання саміту миру, посилення санкційного тиску і, безумовно, політичні реформи в межах виконання семи рекомендацій Єврокомісії й тих очікувань, які ми маємо на весну, коли Європейський Союз представить свою оцінку" , – пояснила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Очікується, що після саміту лідери України та ЄС письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.