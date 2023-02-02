Новий президент Чехії: Україна має отримати всі види зброї, крім ядерної

Президент Чехії Петро Павел переконаний, що західні країни мають передати Україні будь-які види зброї для захисту від російської агресії, окрім ядерної, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на інтерв'ю Павла для AFP.

У четвер, 2 лютого, Павел заявив, що не повинно бути жодних обмежень на військову допомогу Україні, і закликав союзників виявити більше мужності. Він переконаний, що Захід має надати Україні всі види зброї, крім ядерної.

"Щодо звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень" , — сказав Павел.

Чеський лідер додав, що Україна не може боротися з таким сильним противником без бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, а можливо надзвукової авіації.

Павел зазначив, що Заходу потрібно більше сміливості, оскільки «деякі країни займають дещо стриману позицію» щодо постачання сучасної зброї.

"Якщо ми дотримуємося єдиної точки зору, ми маємо більше шансів на успіх. Ми повинні діяти спільно з цих питань" , - сказав він.

Петро Павел, колишній голова Генштабу армії Чеської Республіки та ексголова Військового комітету НАТО, переміг на виборах президента Чехії у неділю 28 січня. У березні він замінить на посаді президента Чехії свого попередника Мілоша Земана.

У першому ж інтерв'ю Павел заявив, що як тільки закінчиться війна, Україні необхідно одразу дозволити вступ до НАТО. А свій перший міжнародний візит він пообіцяв здійснити до України.