Шмигаль назвав терміни готовності до переговорів про вступ до ЄС

Україна має бути готова розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу до кінця 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн з посиланням на пресслужбу глави уряду.

"Ми досягнули величезного прогресу за всіма напрямками… Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії. Добудовуємо антикорупційну інфраструктуру, працюємо над підзаконними актами до закону про деолігархізацію, ухвалені закони про медіа та національні меншини, прийнято законодавство про Конституційний суд, запрацювала Вища рада правосуддя, очікуємо на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконуємо вимоги FATF щодо прозорості коштів", — зазначив Шмигаль.

З його слів, в Україні розраховують на позитивну оцінку зусиль.

"Весною розраховуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку Єврокомісії. Наше завдання — до кінця 2023 р. бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року — бути готовими до членства в ЄС. Свідомі, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але маємо зробити все від себе залежне для досягнення результату" , — наголосив Шмигаль.

Як повідомлялось, 2 лютого Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликає Євросоюз працювати над початком переговорів про членство України у блоці.