Зеленський звернувся до учасників національного молитовного сніданку в США

Президент Володимир Зеленський в четвер, 2 лютого, звернувся до учасників національного молитовного сніданку в США, в якому брали участь зокрема президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що зараз мільйони українців просять прогнати окупантів з української території та відновити мир.

"Ми віримо в Бога. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів. Завдяки допомозі друзів свободи у світі. Завдяки президенту Байдену та всім вам — лідерам і людям, які допомагають. І в нас є цей шанс! Шанс вигнати зло, яке прийшло на нашу землю під російським прапором" , — наголосив він.

Зеленський зазначив, що вже рік Україна та її партнери стоять проти зла, а українські захисники перемагають ворога на полі бою.

"Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи наші молитви були почуті? Нікому з нас не дано знати. І це один із найкращих стимулів Господа для людей. Один із найкращих стимулів – та велична тиша, у якій людське серце звертається до Бога з молитвою. Коли він дає можливість людині стати кращою. Коли він дає можливість діям людей римувати їхні ж надії з їхньою ж історією" , — додав український президент.

Наприкінці звернення Зеленський сказав, що Україна разом із союзниками має зробити так, щоб наступного року цього дня вони разом могли помолитися «з подякою за здобутий порятунок від зла».