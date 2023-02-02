Шольц: Мирні переговори можливі тільки після виходу РФ з України

Мирні переговори між Росією та Україною можливі лише у випадку, якщо РФ повністю звільнить окуповані нею українські території, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Welt.

Шольц бачить лише одну можливість для переговорів з РФ про припинення війни в Україні. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо Росія погодиться вивести війська з окупованих територій.

"Щойно ви дасте знати, що шлях - це виведення військ, тоді шлях до переговорів з Україною - я майже впевнений - буде вільним" , - сказав канцлер.

Він вважає, що тільки тоді можна буде спілкуватись з РФ, проте наголошує, що "нам ще потрібно трохи попрацювати над цим".

Нагадаємо, раніше Шольц наголосив, що не буде жодних домовленостей з Росією за спиною в України.

Також варто нагадати, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нібито хоче "продовжити зусилля щодо припинення війни проти України" у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.