Зеленський збирав засідання Ставки: що обговорювалося

Президент Володимир Зеленський збирав засідання Ставки у традиційному і вузькому форматі, де обговорили ситуацію на фронті, забезпечення армії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови".

За словами президента, ворог у "специфічній стадії":

"Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій".

"Вони шукають варіанти – щоб спробувати змінити хід війни. Та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють".

Також, Зеленський повідомив, що в Україні продовжать боротьбу з внутрішнім ворогом:

"Дякую Службі безпеки, ДБР, Офісу генпрокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки – будуть".