NYT: РФ втратила вбитими та пораненими майже 200 тисяч солдатів

Американське видання The New York Times повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила до 200 тисяч людей убитими та пораненими, повідомляє Новое время.

Видання підкреслює, що такі втрати за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.

За даними журналістів, найбільше окупанти втратили під час боїв за Бахмут і Соледар. Водночас, такі втрати не мають значення для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку" , — повідомляє видання.

У статті також указується, що у армії РФ виникла «незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою». Зокрема, російським окупантам бракує артилерії та боєприпасів.