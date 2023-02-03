Ситуація на фронті на ранок 3 лютого: інформація Генштабу

Минулої доби, 2 лютого, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Російська Федерація не залишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільним об'єктам та житлам мирного населення" , - кажуть у штабі.

Минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів, 2 з них — по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області, а також 5 авіаційних. Здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню з цивільних об'єктів Херсонщини та Миколаївщини. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

"Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках" , - додають у Генштабі.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Миколаївки, Червоної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка колишня, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем'яча та Єлиного Чернігівської області, Муравейні, Толстодубового, Студенка, Катеринівки, Волківки та Волфіного на Сумщині, а також Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілецької, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огурцового та Новомлинського Харківської області.

На Куп'янському ворог обстріляв райони Дворічної, Голубівки, Куп'янська, Кучерівки, Кислівки та Котлярівки Харківської області, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському — обстріляв Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське у Луганській області.

На Бахмутському — під вогнем були Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському — під вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Північне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському — окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському — обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області, Гуляйпільське та Кам'янське у Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Мілове, Бургунка, Новотягинка та Кізоміс Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. Також ЗСУ знищили російський безпілотник на кшталт "Мерлін". А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.