Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня
Сегодня, 3 февраля, в Украине будет тепло. Впечатление, правда, от теплой погоды испортит повышенная влажность, везде будет снежно, временами дождливо, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге - мокрый снег и дождь", - рассказала она.
По словам синоптика, днем предполагается 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов.
Однако в западных областях уже днем воздух освежится до 0...-2 градуса мороза.
В Киеве будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса,
"Днем 0...+2 градуса", - добавила Диденко.