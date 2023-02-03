Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 3 февраля, в Украине будет тепло. Впечатление, правда, от теплой погоды испортит повышенная влажность, везде будет снежно, временами дождливо, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге - мокрый снег и дождь" , - рассказала она.

По словам синоптика, днем предполагается 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов.

Однако в западных областях уже днем воздух освежится до 0...-2 градуса мороза.

В Киеве будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса,