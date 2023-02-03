Війська РФ вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Протягом ночі армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії. Зараз триває огляд місць вибухів. Люди не постраждали" , - йдеться у повідомленні Євтушенка .

За його словами, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.