Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна–ЄС

У п'ятницю, 3 лютого, у Києві відбудеться важливий саміт Україна – ЄС, у якому Україна вперше візьме участь у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу, повідомляє Новое время.

З боку офіційного Брюсселя у ньому візьме участь широка делегація Євросоюзу. Напередодні для участі у спільному з Кабміном урядовому засіданні до Києва прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, голова Євроради Шарль Мішель та 15 єврокомісарів.

Хоча попередній саміт Україна-ЄС також проходив в українській столиці (у жовтні 2021 року), напередодні річниці російського вторгнення було ухвалено рішення провести новий саміт не в Брюсселі, як того вимагала черговість, а саме в Києві.

Україна покладає великі надії на цей саміт, сподіваючись почути від ЄС підтвердження прогресу Києва на шляху євроінтеграції та більш конкретні перспективи членства в Євросоюзі.

"Ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу після того, як Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії та отримає позитивну оцінку" , - пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 31 січня заявив, що за результатами саміту очікує «новин для України» — зокрема, рішень «партнерів у ЄС, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС та нашим прогресом».

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква запевнив, що на саміті буде ухвалено «важливі рішення». Згідно з анонсами Жовкви та Куліби, головними темами саміту можуть стати: