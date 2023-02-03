Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна–ЄС
У п'ятницю, 3 лютого, у Києві відбудеться важливий саміт Україна – ЄС, у якому Україна вперше візьме участь у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу, повідомляє Новое время.
З боку офіційного Брюсселя у ньому візьме участь широка делегація Євросоюзу. Напередодні для участі у спільному з Кабміном урядовому засіданні до Києва прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, голова Євроради Шарль Мішель та 15 єврокомісарів.
Хоча попередній саміт Україна-ЄС також проходив в українській столиці (у жовтні 2021 року), напередодні річниці російського вторгнення було ухвалено рішення провести новий саміт не в Брюсселі, як того вимагала черговість, а саме в Києві.
Україна покладає великі надії на цей саміт, сподіваючись почути від ЄС підтвердження прогресу Києва на шляху євроінтеграції та більш конкретні перспективи членства в Євросоюзі.
"Ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу після того, як Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії та отримає позитивну оцінку" , - пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 31 січня заявив, що за результатами саміту очікує «новин для України» — зокрема, рішень «партнерів у ЄС, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС та нашим прогресом».
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква запевнив, що на саміті буде ухвалено «важливі рішення». Згідно з анонсами Жовкви та Куліби, головними темами саміту можуть стати:
- подальший рух України шляхом переговорів про членство в Європейському Союзі;
- оновлення плану інтеграції окремих секторів економіки України до єдиного європейського ринку;
- питання щодо продовження угоди про лібералізацію автотранспортного руху між Україною та ЄС та лібералізацію торгівлі;
- ідея про єдиний роумінг для України та Європейського Союзу;
- повоєнне відновлення України;
- подальша оборонна, фінансова та політична підтримка України у її захисті від російського вторгнення;
- нові санкції ЄС, зокрема щодо російської індустрії ракет і безпілотників та атомної індустрії;
- втілення у життя «формули світу» Володимира Зеленського, і навіть притягнення Росії до відповідальності її злочину.