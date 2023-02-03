Генштаб: За добу ліквідували понад 800 військових РФ та збили літак

Генштаб: За добу ліквідували понад 800 військових РФ та збили літак

Минулої доби в Україні ліквідували близько 840 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 130 тисяч своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на п'ятницю, 3 лютого, втрати РФ становлять:

  • особового складу - близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків - 3215 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 6388 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 2215 (+3) од.,
  • РСЗВ - 460 (+2) од.
  • засоби ППО - 222 (+0) од.,
  • літаків - 294 (+1) од,
  • вертольотів - 284 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од.,
  • спеціальна техніка - 202 (+2).

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