Генштаб: За добу ліквідували понад 800 військових РФ та збили літак
Минулої доби в Україні ліквідували близько 840 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 130 тисяч своїх військових, повідомляє Новое время.
За даними Генштабу станом на п'ятницю, 3 лютого, втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків - 3215 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 6388 (+6) од.,
- артилерійських систем - 2215 (+3) од.,
- РСЗВ - 460 (+2) од.
- засоби ППО - 222 (+0) од.,
- літаків - 294 (+1) од,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од.,
- спеціальна техніка - 202 (+2).