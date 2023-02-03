Генштаб: За добу ліквідували понад 800 військових РФ та збили літак

Минулої доби в Україні ліквідували близько 840 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 130 тисяч своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на п'ятницю, 3 лютого, втрати РФ становлять: