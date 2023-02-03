Twitter перекриє безкоштовний доступ до свого API

З 9 лютого Twitter припинить безкоштовний доступ до свого API. Про це повідомляється в обліковому записі команди розробників Twitter Developer. Цього ж дня буде запущено нову версію програмного інтерфейсу, доступ до якого буде вже платним. Таким чином, Twitter хоче отримати ще одне джерело доходів, повідомляє 3Dnews.

«З 9 лютого ми більше не підтримуватимемо безкоштовний доступ до API Twitter як версії 2, так і 1.1. Натомість буде доступний платний базовий рівень», - повідомляється в акаунті Twitter Developer.