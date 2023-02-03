Вчені виявили нетипову пару зірок

Група американських вчених розповіла про подвійну зіркову систему, яка через кілька мільйонів років зробить кілонову — вибух, що супроводжується злиттям двох нейтронних зірок. Енергія, що випромінюється при такому вибуху, може в тисячу разів перевершувати показники народження нової, повідомляє 3Dnews.

Одна із зірок у подвійній системі на відстані 11 400 світлових років від нас є нейтронною і має назву SGR 0755-2933. Наприкінці свого життя зірка віддала своєму компаньйону настільки багато речовини, що їй уже не вистачило матеріалу, щоб завершити своє життя яскравим вибухом наднової. Натомість на заході своєї «кар'єри» вона справила «тиху» наднову — це рідкісна космічна подія, — після чого перетворилася на нейтронну зірку.

Друга зірка у вивченій парі зветься CPD-29 2176 і звертається навколо свого компаньйона з періодом у 60 земних днів. Систему в сузір'ї Корма випадково виявила студентка Авіаційного університету Ембрі-Ріддл (США, шт. Арізона) Кларісса Павао (Clarissa Pavao) щодо даних Міжамериканської обсерваторії Серро-Тололо в Чилі. Увагу дослідників привернула незвичайно правильна кругова орбіта масивної зірки — зроблений її зіркою-компаньйоном «тихий» вибух наднової виявився недостатньо потужним, щоб викинути компаньйона на витягнуту еліптичну орбіту, типову для таких подвійних систем.

«Тиха» наднова SGR 0755-2933 спалахнула кілька мільйонів років тому, і астрономи вважають, що CPD-29 2176 має ще як мінімум мільйон років, після чого вона сама зробить наднову і перетвориться на нейтронну зірку. Після цього дві нейтронні зірки протягом ще кількох мільйонів років зближатимуться одна з одною і зіткнуться, здійснивши вибух кілонової. Раніше вважалося, що у всій нашій галактиці Чумацький Шлях таких систем одна чи дві, зараз вчені збільшили їх оціночну кількість до десяти.

Внаслідок таких вибухів утворюються величезні кількості важких елементів: платини, ксенону, урану та золота, які просто викидаються у простір. Астрономи вважають, що після таких подій речовини зависають у міжзоряному середовищі і згодом утворюють астероїди — внаслідок їхнього падіння на Землю в міру її формування з'явилися дорогоцінні метали, які ми бачимо сьогодні.