Bloomberg: Передача Україні далекобійних снарядів може зайняти 9 місяців

США лише протягом дев'яти місяців можуть розпочати передачу Україні далекобійних боєприпасів. І це в тому разі, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги Києву від Вашингтона.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією джерел видання, боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Як випливає з опису Bloomberg, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), що самонаводяться з дальністю ураження в 150 км.

"Як і інше озброєння, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник, що знається в цій сфері сказав, для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing" , - пише видання.

Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

Зазначено, що GLSDB здатні бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.