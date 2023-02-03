ЦРУ: Наступні 6 місяців будуть критичними у війні

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у четвер, що наступні шість місяців будуть критичними у війні в Україні, оскільки президент Росії Владімір Путін робить ставку на те, що зниження інтересу Заходу і "політична втома" можуть дати його військовим новий шанс здобути перемогу на полі бою. ﻿Про це, з посиланням на CBS News, повідомляє Європейська правда.

"Я думаю, що Путін зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою протягом наступних шести місяців " , - сказав Бернс.

"Підірвати пиху Путіна, дати зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем він все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив в України. Тому наступний період, я думаю, буде абсолютно вирішальним " , - продовжив він.

Кар'єрний дипломат і колишній посол в Росії заявив, що за даними західної розвідки, Москва не зацікавлена в мирних переговорах, незважаючи на періодичні повідомлення про протилежне.