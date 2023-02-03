СБУ затримала двох постачальників продуктів військовим

СБУ затримала двох постачальників продуктів військовим
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки викрила на угодах та затримала 2 керівників комерційних підприємств, які займалися постачанням оптових партій продовольства до місць дислокації військових, сума збитків оцінюється у понад 119,5 млн грн.

"За даними слідства, підозрювані, отримавши кошти, виділені Міністерством оборони України на оплату за постачання товарів та послуг із забезпечення харчуванням Збройних сил України, направили їх не за цільовим призначенням, а вивели до тіньового, неконтрольованого державою обігу" , - йдеться у повідомленні СБУ. .
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Також із метою штучного збільшення вартості товарів ділки закуповували продукти харчування у "фіктивних підприємств". Такими діями підприємці завдали державі близько 120 млн. грн. збитків.

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Наразі перевіряється причетність посадових осіб Міноборони до операцій із постачанням продуктів.

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