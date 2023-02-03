Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини України з Іраном, який співпрацює з РФ. Під час інтерв'ю "BBC Україна" він зазначив, що відповідне рішення може бути прийняте будь-якої миті, адже Тегеран уже перетнув межу, тому все залежатиме від поведінки країни в майбутньому, повідомляє Дзеркало тижня.

Міністр запевнив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, додавши, що Україна історично не зробила Ірану нічого злого.

"Це наш сигнал Ірану - хоч би як вигідно вам здавалося співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цієї співпраці в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти" , - сказав міністр.

Нагадаємо, Іран є одним із основних союзників Росії у війні проти України. Тегеран постачає Москві дрони-камікадзе, якими окупанти атакують не лише нашу критичну інфраструктуру, а й цивільну. Також РФ не залишає зусиль отримати від Ірану допомогу у вигляді балістики.