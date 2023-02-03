Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1

За даними німецького видання Süddeutsche Zeitung, уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків старого покоління Leopard 1, повідомляє Дзеркало тижня.

Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard 1 після ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє ЗМІ з посиланням на "урядові джерела".

Також у публікації наголошується, що це може призвести до виникнення проблем із постачанням, оскільки Leopard 1 більше не виробляються, а їх снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard 2.

Крім цього, повідомляється, що німецькі офіційні особи обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливе придбання 15 зенітних самохідних установок Gepard, які арабська країна закупила з метою безпеки стадіонів під час минулорічного чемпіонату світу. Також Берлін намагається отримати більше боєприпасів із Катару.