The Guardian: В ЄС сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членство

За інформацією The Guardian, на сьогоднішньому саміті лідери ЄС будуть намагатися остудити очікування України щодо пришвидшеної процедури вступу. В організації досі сперечаються щодо того, наскільки інтенсивно потрібно заохочувати виснаженого війною сусіда, повідомляє Дзеркало тижня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським в Києві, щоб провести широкі переговори щодо війни, нових санкцій проти Росії і інтеграції України в ринок ЄС.

«Зрозуміло, що лідери ЄС будуть в приватному порядку намагатися скоротити очікування України щодо швидкого вступу, водночас уникаючи негативних публічних заяв, які могли б послабити моральний дух і нашкодити зусиллям Зеленського планувати європейське майбутнє для українців» , - пише видання.

Західноєвропейські країни ЄС занепокоєні не реалістичними очікуваннями Києва, що переговори про вступ будуть швидкими. Видання нагадує, що на початку тижня український прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав Politico, що його країна «має дуже амбітні плани приєднатися до Євросоюзу в наступні два роки». В червні ЄС надав Україні статус кандидата на вступ. Це було історичне рішення, ухвалене з безпрецедентною швидкістю з 1992 року.

Але мало хто з країн-учасниць очікують, що Україна вступить в ЄС найближчим часом. Президент Франції Еммануель Макрон сказав минулого травня, що цей процес може тривати десятиліття.

«Деякі дипломатичні джерела висловили сумнів, що Україна, яка стала б найбіднішою країною ЄС і найбільшим отримувачем європейського фінансування, хоч колись отримає членство» , - йдеться в статті.

Проект комюніке саміту говорить, що «ЄС підтвердив своє зобов’язання підтримувати подальшу євроінтеграцію України» і «прийме рішення щодо подальших кроків, щойно всі умови, визначені оцінкою Єврокомісії будуть виконані».

«Формулювання про «значний прогрес» України в напрямку членства в ЄС було змінене на «значні зусилля» після скарг з боку Німеччини, Нідерландів і інших країн про те, що ЄС не проводив жодних офіційний оцінок, щоб такі рожеві коментарі були виправдані» , - йдеться в статті.

«Швидкого шляху до вступу немає» , - сказав The Guardian неназваний дипломат ЄС, додавши, що зараз «надто рано говорити», чи Україна вступить в союз.

«Шлях для будь-якої країни-кандидата довгий. Україна не виключення» , - додав він.

Польща і країни Балтії наполягають, щоб формулювання були більш заохочуючими. Однак, навіть уряди цих країн, які сподіваються на швидкий вступ України, відмовляються просувати конкретні дати.

The Guardian також зауважує, що країни ЄС, на які впаде більша частина витрат на відбудову України, залишаються занепокоєні проблемами корупції. При цьому видання нагадує, що організація Transparency International в 2022 році назвала Україну другою найбільш корумпованою країною Європи. У вересні Світовий банк оцінив відбудову України в 349 мільярдів євро. Хоча реальна цифра точно буде вищою, зважаючи на те, що Росія продовжила руйнувати житлові будинки і критичну інфраструктуру восени і взимку.

«Високопоставлені чиновники ЄС вражені зусиллями України щодо боротьби з хабарництвом. Але вони також визнають, що війна породжує корупцію» , - йдеться в статті.

Кілька країн ЄС стверджують, що Україні не можна дозволяти почати переговори про вступ, поки вона не виконає сім вимог, окреслених Єврокомісією, серед яких реформування Конституційного суду, скорочення впливу олігархів на життя суспільства, а також приборкання корупції за допомогою «проактивних і ефективних розслідувань».